Yalçınkaya'dan kadın destek merkezine ziyaret
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Yalçınkaya'dan kadın destek merkezine ziyaret

18.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:09
Yalçınkaya'dan kadın destek merkezine ziyaret

Akçakale'ye kazandırılan kadın destek merkezini ziyaret eden İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Destek merkezindeki kurslara belediye olarak elimizden gelen her türlü imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Akçakale'ye kazandırılan kadın destek merkezini ziyaret eden İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, "Destek merkezindeki kurslara belediye olarak elimizden gelen her türlü imkanlarımızı seferber edeceğiz" dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, ilçedeki Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Yalçınkaya'ya ziyaretlerinde AK Parti Akçakale Kadın Kolları Başkanı Fatma Ağar da eşlik etti. Kadın Destek Merkezi Müdürü Hacer Tankuş ile beraber merkezi gezerek kadın kursiyerlerle görüştü ve kreşteki çocuklarla ilgilendi. Ziyarete dair açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, kadın hareketinin her zaman destekçisi olduğunu vurgulayarak, "Belediye başkanı olarak başından beri söylüyorum. Buradaki kadın hareketine ve kadınlarımızın gayretine son derece inanan birisiyim. Her türlü desteği bütün imkanlarımızı seferber edip buradaki kadın hareketini ayağa kaldırmak istiyoruz. Kadınlarımız bizim hem baş tacımız, hem ailemizin direği, hem annemiz, hem bacımız, hem kardeşimiz. Çok büyük bir işsizlik var. Bu işsizliği bertaraf etmek için destek merkezindeki kurslara belediye olarak elimizden gelen her türlü imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bu tür faaliyetleri bu tür gayretlere canı gönülden destek olacağız. Destek olursak inanıyorum Akçakale'nin çehresi tamamen değişecek. Bu gayretle tekstil atölyesi, organize sanayi açmak istiyoruz. Başından beri inatla ve ısrarla söylediğim buradaki kadınlarımız bu işin bayraktarlığını, öncülüğünü yapacak. Onların gayretine inanıyorum. Onlar burada bir destan yazacak. Bu gayretleri de gözlerinden okuyoruz. Hepsinin bir tek amacı var; başarmak. Allah'ın yardımıyla bu faaliyetleri çok güzel bir şekilde üreterek ortaya koyacağız" dedi.

Müdür Tankuş ise, desteklerinden dolayı Beyazgül ve Yalçınkaya'ya teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Yalçınkaya'dan kadın destek merkezine ziyaret
Yalçınkaya'dan kadın destek merkezine ziyaret
Yalçınkaya'dan kadın destek merkezine ziyaret
Yalçınkaya'dan kadın destek merkezine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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