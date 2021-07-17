Yalçınkaya ASSİAD Üyeleriyle bir araya geldi

Akçakale'de ekonomik yatırımların öncülüğünü yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Arap Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASSİAD) üyeleri ile düzenlediği toplantıda yatırım çağrısı yaptı.

Akçakale'de ekonomik yatırımların öncülüğünü yapan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya Arap Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASSİAD) üyeleri ile düzenlediği toplantıda yatırım çağrısı yaptı.

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçenin ekonomi ve refah seviyesinin yükselmesi için girişimlerini sürdürüyor.

Yalçınkaya, ASSİAD üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. İş insanlarının Türkiye'de yaptığı ve yapacağı yatırımların görüşüldüğü toplantıda Akçakale de masaya yatırıldı. Başkan Yalçınkaya, ilçenin ekonomik durumunu, sınır ötesinde yaşanan iç karışıklığın ilçeye etkilerini, Barış Pınarı Harekatı ile oluşan güven ortamını dile getirerek yatırım çağrısında bulundu. Gümrük Kapısı'nın da ticaret sahası için uygunluk durumu hakkında bilgiler veren Başkan Yalçınkaya ilçeye fabrika kurulması için girişimlerde bulunulmasını ve belediye olarak da her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Toplantı Başkan Yalçınkaya'nın yatırım çağrısını yenilemesiyle son buldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı