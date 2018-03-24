Yalçın Topçu: Terör Yuvalarını Yok Etmek Hem Vatan Hem de İnsanlık Görevimiz

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını vurgulayarak, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizim toprağımıza, huzurumuza göz dikenlere de hadlerini bildirmek en doğal hakkımızdır. Kandil, Sincar, Afrin, Kobani, Menbiç, adı ne olursa olsun, terör yuvalarını yok etmek hem vatan hem de insanlık görevimizdir" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Milletvekili Sona Aliyeva, Azerbaycanlı gazeteci şair Xeyal Rza, Kosova Gerçek Derneği Başkanı Yıldıray Bayram Gerçek Derneği yönetimi ve Kosovalı genç folklor oyuncularını Beştepe'deki makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin önemini vurguladı. Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını kaydeden Topçu şöyle konuştu:

"Türkiye'nin meşruiyetini uluslararası hukuktan aldığı hakla uyguladığı Ankara merkezli stratejileri dünyaya barış getirir. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ama bizim toprağımıza, huzurumuza göz dikenlere de hadlerini bildirmek en doğal hakkımızdır. Kandil, Sincar, Afrin, Kobani, Menbiç, adı ne olursa olsun, terör yuvalarını yok etmek hem vatan, hem de insanlık görevimizdir. Umarım müttefik gördüğümüz ülkeler de küçük hesaplar yaparak kendilerini küçük düşürmezler. Küçük hesap yapan kim olursa olsun, mutlaka küçük düşer. Meşru olan da bellidir, gayrimeşru olan da bellidir.Terör örgütleri meşru değildir. Meşru olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Kürt'ü, Arap'ı, Türkmen'i, Alevi'si, Sünni'si ile bin yıllık birliğin adı olan Büyük Türk Milleti'dir. Beş bin yıllık tarihi, üç bin yıllık ordu tecrübesi, iki bin yıllık devlet geleneği ve bu coğrafyadaki halklarla bin yıllık kan, can, din kardeşi olan Türk milletini üç-beş çapulcu teröriste tercih eden her kim olursa olsun, Türk Devleti'nden ve milletinden geçmişte olduğu gibi yine karşılığını misli ile görecektir."

- Ankara