Yalçın Koşukavak: "Organize olmak için biraz zamana ihtiyacımız var"
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Yalçın Koşukavak: "Organize olmak için biraz zamana ihtiyacımız var"

Yalçın Koşukavak: 'Organize olmak için biraz zamana ihtiyacımız var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay deplasmanında 8. dakikada geriye düşmenin tüm oyun planlarını değiştirdiğini belirterek, "Organize olmak için biraz zamana ihtiyacımız var. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Kayserispor izlettireceğiz" dedi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay deplasmanında 8. dakikada geriye düşmenin tüm oyun planlarını değiştirdiğini belirterek, "Organize olmak için biraz zamana ihtiyacımız var. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Kayserispor izlettireceğiz" dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Altay'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, değerlendirmelerde bulundu.

"Organize olmak için biraz zamana ihtiyacımız var"

Yalçın Koşukavak, "Ligin ilk maçlarında konsantrasyon sağlamak güç. Altay, hızlı hücumlarla 3-4-3, 5-4-1 bir oyun planladı ve 8. dakikadaki gol, onların işini tamamen kolaylaştırdı. Deplasmanda oynamayı planladığımız oyundan uzaklaşmak zorunda kaldık. Oynamak zorunda kaldık ve Altay, çıkarken kaybettiğimiz topları alınca bize çok fazla pozisyon üretti. 8. Dakikada geriye düşünce tamamen onların istediği oyuna döndü. Lige iyi başlamak isterdik ancak iyi bitirmek de önemli. Maç kaybedeceğiz, kazanacağız böyle şeyler olacak. 16 transferle yeni bir takımız. Organize olmak için biraz zamana ihtiyacımız var. Futbol, öngörüsü olmayan bir oyun, futbolda var bunlar. Lig çok uzun. İlerleyen haftalarda çok ciddi bir Kayserispor olacak, çünkü öyle bir malzeme var. Geç toparlandık, birkaç talihsiz sakatlıklarımız var. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Kayserispor izlettireceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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