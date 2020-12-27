Yalçın Koşukavak: "Mağlup olabiliriz ama Denizlispor yenilmez"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yalçın Koşukavak: "Mağlup olabiliriz ama Denizlispor yenilmez"

27.12.2020 19:32 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:41
Yalçın Koşukavak:

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 mağlubiyetle sona eren MKE Ankaragücü maçının ardından, "Rakibi çok da geriye ittik ama skoru dengeye getiremedik.

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 mağlubiyetle sona eren MKE Ankaragücü maçının ardından, "Rakibi çok da geriye ittik ama skoru dengeye getiremedik. Bir golü bulduk ama 2-1 Mustafa Yumlu ve Recep'in kaçırdığı pozisyonda 2-2'yi yakalayabilirdik. Bu serüven biraz uzun, mayıs ayına kadar sürer, mağlup olabiliriz ama Denizlispor yenilmez" dedi.

Süper Lig'in 15. haftasında Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan Denizlispor - MKE Ankaragücü mücadelesi 2-1 Ankaragücü'nün galibiyetiyle sona erdi. Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Teknik Direktör Koşukavak, "2 Tane maç kazandıktan sonra Ankaragücü bizim gibi alt gruptan bir takım mağlup olmamız, üzüldük. En kötü berabere bitirmemiz gerekiyordu maçı, 20. dakikada duran toptan bir gol sonra o çok sorun değildi aslında 44. dakikadaki gol bizi biraz demolize etti. İkinci yarı bazı değişiklikler yaptık ve oyunu tamamen kontrol altına aldık. Rakibi çokta geriye ittik ama skoru dengeye getiremedik. Bir golü bulduk ama 2-1 Mustafa Yumlu ve Recep'in kaçırdığı pozisyonda 2-2'yi yakalayabilirdik. Bu serüven biraz uzun mayıs ayına kadar sürer mağlup olabiliriz ama Denizlispor yenilmez. En kısa sürede daha farklı oyunlar oynayan bir takım ortaya koyacağız. İlk yarı itibariyle oynayamadık işin gerçeği bu ama ikinci yarı bazı sahanın içerisindeki oyun planı değişikliği bizi biraz oynattı, çok da kaleye gittik ama skor alamadık. Bu maç böyle geçti. Artık önümüzdeki maçlarda daha farklı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir avantaj kaybettik" dedi.

"SAGAL BİZİM PLANLARIMIZ İÇERİSİNDE ÖNEMLİ BİR OYUNCU"

Teknik Direktör Koşukavak, "Sagal bizim planlarımız içerisinde önemli bir oyuncu, Erzurum maçında son bölümde problem yaşadı. Oynatıp, oynatmama konusunda çok gidip geldik ama oda son gün oynayamayacağını bazı problem olduğunu söyledi. Adelasında problem olduğunu belirtti. Onun yokluğu bizim için önemli, oyun planımızın bir parçasıydı. Kadro derinliğimizin iyi olmadığından dolayı, önemli bir eksik, daha derin bir kadroda böyle oyuncuların eksikliği hissedilmez ama böyle dar bir kadroda ve 3 günde bir maçta oyuncu eksikliği hissediyorsunuz işin gerçek tarafı bu yani" diye konuştu.

"'OLABİLİR HOCAM KUSURA BAKMA' FALAN DEDİ"

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Teknik Direktör Koşukavak, Hakem Özgür Yankaya'nın yönetimini de değerlendirdi. Koşukavak, "Özgür hoca zaman zaman ben kendisi bir şey söyledim. Oyunda çok kötü bir maç yönetmedi. Sadece kaleci konusunda, kaleciyi kontrol altına alabilirdi, onu çok idare etti. Benim çok sık karşılaştığım bir şey çok konformizm davranıyoruz özellikle bu konularda 90+2'de bugün 100 tane maç seyredin kalecilere 90+2'de sarı kart gösterilir. Kaleci zaten 90+2'ye kadar her şeyi hallediyor. O saatten sonra o idare etmek, oyuncuyu kontrol etmek, yönetmek değil, oyuna hizmet etmiyor sadece orada kendisine de söyledim. 'Olabilir hocam kusura bakma' falan dedi. Çok kötü maç yönettiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

(Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat/İHA)

Yalçın Koşukavak: 'Mağlup olabiliriz ama Denizlispor yenilmez'
Yalçın Koşukavak: 'Mağlup olabiliriz ama Denizlispor yenilmez'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Cahit Özkan Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Gülben Ergen Oktay Kaynarca
Spor Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Elazığ Deprem Denizli Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yalçın Koşukavak: "Mağlup olabiliriz ama Denizlispor yenilmez" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 19:44:08. #1.14#
title