Yalçın Koşukavak: "Ligde kaldığımız için çok mutluyum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yalçın Koşukavak: "Ligde kaldığımız için çok mutluyum"

Yalçın Koşukavak: 'Ligde kaldığımız için çok mutluyum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Trabzonspor'un galibiyeti ile ligde kalmış gibi gözüksek de sahada ki oyun o değildi" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, ligde kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek, "Trabzonspor'un galibiyeti ile ligde kalmış gibi gözüksek de sahada ki oyun o değildi" dedi.

Kayserispor, ligin 42. haftasında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Ligde kaldığımız için çok mutluyum. Buruk mutluyum, burası altı çizilecek bir şey. Tüm Kayseri şehrine hayırlı olsun. Ben 20 gündür buradayım ve bana inanan enim buraya gelmemi sağlayan Berna Gözbaşı'ya ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. 20 gündür sürekli konuşan, sürekli tesisin her tarafında dolaşan bir adamı dinleyen, 20 günde 3 günde bir maç oynayan takımın futbolcularının bana gösterdikleri sabır ve benim teorilerimiz hayata geçirdikleri için ve sonuç itibariyle ligde kaldığımız için onlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Bir antrenör için 20 günde böyle bir görev zordu. Bunu bana mal etmek çok doğru değil. Hep beraber başardık. Benden önceki antrenör arkadaşlarında burada emeği var. Onlar da birçok puan aldılar ve ellerinden geldiği kadar gayret gösterdiler. 20 gün kala da biz geldik. Allah bize nasip etti ve bizi de utandırmadı" ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor'un galibiyeti ile ligde kalmış gibi gözüksek de sahada ki oyun o değildi" diyen Koşukavak, "Bugün Kayserispor maçı kazanabilirdi. İlk yarısı 1-0 bitmiş bir oyun. 46 ile 56 arası çok net pozisyonlar vardı. Belki ilk yarıda 2-0 soyunma odasına girip ikinci yarının başında da hızlı hücumlarda 3-0 da bitebilirdi. Bitiremedik. Oyuncularımın emekleri açısından bir galibiyet veya 1 puan çok isterdim. Biz şu anda görünürde Trabzonspor'un galibiyeti ile ligde kalmış gibi gözüksek de sahadaki oyun o değildi. O anlamda buruk olduğumu söyleyebilirim. Amacımız ligde kalmaktı ve ona ulaştığımız için çok mutluyum. Kayserispor gibi bir kulübü, büyük başarılara ulaşmış ve tesis anlamında çok üst seviyede olan bir kulübü de ligde bırakmak bize nasip olduğu için ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek isterim. İnşallah Kayserispor iki sezondur bu mayıs ayına kadar yaşadığı stresi önümüzdeki sezon yaşamaz. Çünkü Kayserispor ligde kemik bir takımdır. Bu yıllardır böyle olmuş. İnşallah önümüzdeki yıllar daha ciddi bir Kayserispor oluşturabiliriz. Tüm Kayseri halkına da hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı son haftadaki Göztepe-Beşiktaş (1-1), Galatasaray-Yeni Malatyaspor (0-1), Kayserispor-Fenerbahçe (1-0)...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı sezonun son haftasındaki Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları...
Süper Lig'de şampiyonun belli olacağı sezonun son haftasındaki Göztepe-Beşiktaş, Galatasaray-Yeni Malatyaspor ve Kayserispor-Fenerbahçe maçları...
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi! 7 yıllık hasret bu sezon da dinmedi
Fenerbahçe için mucize gerçekleşmedi! 7 yıllık hasret bu sezon da dinmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yalçın Koşukavak: "Ligde kaldığımız için çok mutluyum" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 00:00:07. #1.11#

title