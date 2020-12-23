Yalçın Koşukavak: "İki maçtan 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum"
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Yalçın Koşukavak: "İki maçtan 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum"

23.12.2020 18:58 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:05
Yalçın Koşukavak:

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 galibiyetle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Böyle zorlu bir deplasmandan bu kadar kısa zaman içerisinde organize olup, iki maçtan 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 2-1 galibiyetle sona eren BB Erzurumspor maçının ardından, "Böyle zorlu bir deplasmandan bu kadar kısa zaman içerisinde organize olup, iki maçtan 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan BB Erzurumspor - Denizlispor mücadelesi 2-1 Denizlispor'un galibiyetiyle sona erdi. Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Deneyimli teknik adam, "Oyundan önce iki takımın da alt tarafta olması oyunun zorluk derecesini yükselteceğini tahmin ediyordum. Zor bir deplasmandı. Bu deplasman içerideki Alanya galibiyetinden sonra daha da önem arz etti. Erzurumspor kadrosu çok derin, özellikle ikinci ve üçüncü bölgede çok ciddi derinlikleri var, oyuna müdahale edebilecek oyuncuları güçlü. Bizim de kadro derinliği anlamında biraz problemlerimiz var. Oyunun başından sonuna kadar böyle gideceğini hesap ediyordum. 2-0'dan sonra ikinci yarı çok baskı yedik, 2-1'den sonra da baskı vardı. Orada kontratak vardı. Golü atsaydık belki de maç bitmiş olacaktı. Böyle zorlu bir deplasmandan bu kadar kısa zaman içerisinde organize olup, iki maçtan 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah Denizlispor için sonu iyi olur" şeklinde konuştu.

(Özge Bozo/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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