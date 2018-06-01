Yalçın Koşukavak, Gazişehir Gaziantep Fk ile Anlaştı

İstanbulspor'la yolları ayrılan teknik direktör Yalçın Koşukavak, Gazişehir Gaziantep FK ile anlaştı.

Yalçın Koşukavak, Gazişehir Gaziantep Fk ile Anlaştı

Skorer Özel | İstanbulspor'la yolları ayrılan teknik direktör Yalçın Koşukavak, Gazişehir Gaziantep FK ile anlaştı.

Başarılı teknik adam, bir süredir görüştüğü Gaziantep temsilcisiyle anlaşma sağladı.

İstifasını verdi

Öte yandan İstanbulspor'dan yapılan yazılı açıklmada, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı. 

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Koşukavak'ın kariyer planı  çerçevesinde görevinden ayrılma isteğinde bulunduğu belirtilerek, "Teknik  direktörümüz Yalçın Koşukavak bugün itibarıyla istifa ederek kulübümüzle  yollarını ayırmıştır. Koşukavak ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor,  sonraki kariyerlerinde başarılar elde etmelerini temenni ediyoruz." denildi.

  

Kaynak: Skorer

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