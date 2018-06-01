Skorer Özel | İstanbulspor'la yolları ayrılan teknik direktör Yalçın Koşukavak, Gazişehir Gaziantep FK ile anlaştı.

Başarılı teknik adam, bir süredir görüştüğü Gaziantep temsilcisiyle anlaşma sağladı.

İstifasını verdi

Öte yandan İstanbulspor'dan yapılan yazılı açıklmada, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Koşukavak'ın kariyer planı çerçevesinde görevinden ayrılma isteğinde bulunduğu belirtilerek, "Teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak bugün itibarıyla istifa ederek kulübümüzle yollarını ayırmıştır. Koşukavak ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyor, sonraki kariyerlerinde başarılar elde etmelerini temenni ediyoruz." denildi.