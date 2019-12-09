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Yalçın Koşukavak: Bursaspor şampiyon olacak

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, oyuna konsantre eksikliği ile başladıklarını belirterek, "3-0’dan dönmek kolay olmuyor. Oyunun son bölümünde maç 3-3 de bitebilirdi, 4-3 de ama kabullenmeyen bir takım var. Mağlup olduk ama yenilmedik. Bursaspor şampiyon olacak” dedi.

09.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:14

Bursaspor Teknik Direktörü , oyuna konsantre eksikliği ile başladıklarını belirterek, "3-0'dan dönmek kolay olmuyor. Oyunun son bölümünde maç 3-3 de bitebilirdi, 4-3 de ama kabullenmeyen bir takım var. Mağlup olduk ama yenilmedik. Bursaspor şampiyon olacak" dedi.

Kaynak: Dugout

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