Yalçın Koşukavak: Bursaspor şampiyon olacak

09.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:14

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, oyuna konsantre eksikliği ile başladıklarını belirterek, "3-0'dan dönmek kolay olmuyor. Oyunun son bölümünde maç 3-3 de bitebilirdi, 4-3 de ama kabullenmeyen bir takım var. Mağlup olduk ama yenilmedik. Bursaspor şampiyon olacak" dedi.