Yalçın Koşukavak bugün geliyor
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Yalçın Koşukavak bugün geliyor

Yalçın Koşukavak bugün geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de bu sezon kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak bugün geliyor.

Süper Lig'de bu sezon kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor'un yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak bugün geliyor.

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile dün akşam yolların ayrılmasından sonra görüşülen ve anlaşmaya varılan Yalçın Koşukavak bugün Kayseri'ye gelecek. Başkan Berna Gözbaşı ile son bir görüşme yaptıktan sonra takımın başına geçecek 49 yaşındaki teknik direktör, Çarşamba günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak olan Denizlispor maçında da takımın başında yer alacak.

Yalçın Koşukavak kimdir?

Yalçın Koşukavak 14 Ekim 1972 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 20 yaşında profesyonel oldu. Kaleci mevkiinde görev yaptı. 14 Ağustos 1992 tarihinde Altay takımında profesyonelliğe geçen sonrasında Turgutluspor'a transfer olan Yalçın Koşukavak, sonrasında Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor, Boluspor ve Altınordu takımı formaları giydi. Yalçın Koşukavak, U21 Liginde 16 maç, Türkiye Kupası'nda 7 maç, TFF 3.Liginde 23 maç, TFF 2.Liginde 78 maça çıktı. Yalçın Koşukavak son olarak Altınordu takımında forma giydi ve 11 Mayıs 2003 tarihinde son kez oynayıp faal futbol yaşantısını noktaladı. 2005 yılında Göztepe'de antrenör olarak göreve başlayan Yalçın Koşukavak, sonrasında Manisaspor, Karşıyaka, Şanlıurfaspor ve İstanbulspor takımlarında da antrenörlük görevi üstlendi. Karacabey Belediyespor, Altay, Gaziantep FK, Bursaspor ve Denizlispor takımlarında teknik direktörlük görevi üstlenen Yalçın Koşukavak, bu sezon Denizlispor takımında görev yaptı. Yalçın Koşukavak, Denizlispor'da 9 maça çıktı. Ege temsilcisi bu maçlarda 2 galibiyet 2 beraberlik elde ederken 5 kez de mağlup oldu. Yalçın Koşukavak, Denizlispor'da görev yaparken Kayserispor'a karşı sahaya çıkmış ve bu maçı Kayserispor 1-0 kazanmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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