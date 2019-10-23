Yalçın Koşukavak: Bu ligin başka dinamikleri var
Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçtiğimiz hafta sonu 2-1 kazanılan Cesar Grup Ümraniyespor maçını değerlendirerek başlayan Koşukavak, rakiplerinin uzun zamandır bir arada oynadıklarını ve zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti.
Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçtiğimiz hafta sonu 2-1 kazanılan Cesar Grup Ümraniyespor maçını değerlendirerek başlayan Koşukavak, rakiplerinin uzun zamandır bir arada oynadıklarını ve zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti.