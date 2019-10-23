Yalçın Koşukavak: Bu ligin başka dinamikleri var

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçtiğimiz hafta sonu 2-1 kazanılan Cesar Grup Ümraniyespor maçını değerlendirerek başlayan Koşukavak, rakiplerinin uzun zamandır bir arada oynadıklarını ve zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti.

23.10.2019 13:39

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçtiğimiz hafta sonu 2-1 kazanılan Cesar Grup Ümraniyespor maçını değerlendirerek başlayan Koşukavak, rakiplerinin uzun zamandır bir arada oynadıklarını ve zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti.

Kaynak: Dugout

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