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Yalçın Koşukavak: Bu ligde kazanmak hiç kolay değil

TFF 1. Lig’in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü’nü 1-0 yenen Bursaspor’un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, ligde kazanmanın kolay olmadığını ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

25.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:13

TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 yenen 'un teknik direktörü , ligde kazanmanın kolay olmadığını ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: Dugout

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