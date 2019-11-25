Yalçın Koşukavak: Bu ligde kazanmak hiç kolay değil

25.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:13

TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Keçiörengücü'nü 1-0 yenen Bursaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, ligde kazanmanın kolay olmadığını ve galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.