Yalçın Koşukavak Basın Toplantısı
Yeşil-beyazlılar, TFF 1. Lig'in 12. haftasında, cumartesi günü Keçiörengücü'nü ağırlayacak Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Milli takım arasında antrenman ve taktiksel detayları sahaya yansıtırsak kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.
20.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:13
Yeşil-beyazlılar, TFF 1. Lig'in 12. haftasında, cumartesi günü Keçiörengücü'nü ağırlayacak Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Milli takım arasında antrenman ve taktiksel detayları sahaya yansıtırsak kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.
Kaynak: Dugout