Haberler » Spor » Yalçın Koşukavak Basın Toplantısı - Spor

Yalçın Koşukavak Basın Toplantısı

Yeşil-beyazlılar, TFF 1. Lig'in 12. haftasında, cumartesi günü Keçiörengücü'nü ağırlayacak Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Milli takım arasında antrenman ve taktiksel detayları sahaya yansıtırsak kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

20.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:13

Yeşil-beyazlılar, TFF 1. Lig'in 12. haftasında, cumartesi günü Keçiörengücü'nü ağırlayacak Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor. Bursaspor Teknik Direktörü , "Milli takım arasında antrenman ve taktiksel detayları sahaya yansıtırsak kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Dugout

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.