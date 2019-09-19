Yalçın: "Hayatı kolaylaştıracak işler yapıyoruz"

19.09.2019 16:23

Talas Belediyesi'nin 3 günlük yoğun program ile kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği hizmet seferberliği bu kez Sosun Mahallesi'ndeydi. Başkan Mustafa Yalçın'ın verdiği start ile başlayan çalışmalar sonucunda Sosun'un ilk etapta acil çözüm bekleyen tüm sorunları ortadan kaldırılmış olacak.



Belediye Mahallemizde Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların Sosun ayağını başlatmak amacıyla bir tören düzenlendi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen programa Sosun'da yaşayan vatandaşların ilgisi de büyüktü.



Burada düzenlenen törende ilk konuşmayı yapan Sosun Mahalle Muhtarı Fatih Boyraz, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.



"YAPTIKLARINIZ, AHİRETTE YANINIZDA OLACAK"



Köyün en yaşlılarından 85 yaşındaki emekli imam Kamil Demirezen de yaptığı kısa konuşmada hizmetlerinden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür ederek, "Allah razı olsun, hizmeti ayağımıza getirdiniz. Burada ne yaparsanız sizinle öbür tarafa gidecek ve teraziye konacak. Hepinize hoş geldiniz diyor, köyümüze yaptıklarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum." dedi.



Daha sonra kürsüye gelen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da, hayatı kolaylaştıracak işler yaptıklarına vurgu yaparak, "Seçim bitti geçim başladı. Siz seçimlerde bize yüksek oranda oy vererek itibar ettiniz. Biz de şimdi hizmet üreterek size karşılığını vermek istiyoruz. Burada başlattığımız program ile 3 gün içerisinde tamamlanabilecek eksik gedikleri yerine getiriyoruz. Yatırım gerektirecek olan işler varsa onları da yatırım programına dahil ediyoruz. Talas Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve KCETAŞ olarak buradayız ve herkes kendi görev sahasında bulunan işleri yerine getiriyor. Burada ayrıca köyümüzü de tanımış oluyoruz. Böylece geleceğe dönük planlarımızı da yapıyoruz." diye konuştu.



"DUALARINIZI ALMAK İÇİN GAYRET EDİYORUZ"



Konuşmasında hizmet üretmekten maksatlarının insanlarının duasını almak olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, Sosun'un devletine ve milletine sahip çıkan bir köy olduğunu ifade ederek, "Rabbim devletimize zeval vermesin. Devletin gücü olmazsa bu hizmetlerin hiçbirisi yapılamaz. Devlet olmazsa Allah korusun Suriye gibi, Irak gibi oluruz. Sosun da devletine ve milletine sahip çıkan bir köyümüz. Kendilerinden Allah razı olsun. Biz de bu köyde yaşayanların duasını almak için hizmet üretmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Yalçın ve mahallenin ileri gelenleri hep birlikte çalışmaların startını verdi. Startla birlikte mahalle içerisine dağılan iş makineleri gün boyu çalışma yaparak eksikleri giderdi.



SOSUN ŞANTİYE'YE DÖNDÜ



40 iş makinesi ve 95 personelden oluşan ekip üç gün boyunca arazi yollarının yapılması ve mahalle içi bozuk yolların tamiri, dere içinin temizlenmesi, şenlik alanının yolunun yapılması, caminin ihtiyaçlarının giderilmesi, park ve yeşil alanların bakımının yapılması ve çimlerin biçilmesi gibi işleri yapacak. Ayrıca çöp konteynırları yenilenecek, böcek ilaçlaması yapılacak, ahır gübreleri kaldırılacak ve mezarlık etrafında genel bakım ve temizlik çalışması yapılacak. Rögar kapaklarının bakımı, altyapı eksiklerinin tespiti gibi işlerin KASKİ tarafından yerine getirileceği çalışmalar kapsamında KCETAŞ da sokak lambalarının ve elektrik hatlarının bakımını yapacak.



120 YILLIK CAMİ'DE İNCELEME



Başkan Yalçın, Sosun Mahallesi programı kapsamında ayrıca 120 yıllık bir camide incelemelerde bulundu. Yıkılmak üzere olan caminin korumaya değer konumdaki minber minaresinin mevcut kullanılan caminin yanına taşınması talimatı veren Başkan Yalçın, metruk vaziyetteki caminin tehlike arz eden halinin de ortadan kaldırılacağını söyledi.



"HİÇ BU KADAR İLGİ GÖRMEMİŞTİK"



Belediyemiz Mahallemizde Projesi'nden çok memnun olduklarını ifade eden mahalle sakinleri de, "Diğer köylerde duyuyorduk bu projenin çok yararlı işler yaptığını ama inanmıyorduk. Şimdi gördük ki bunların hepsi gerçekmiş. Köyümüz hiçbir zaman bu kadar ilgi görmemişti. Yapılanlardan çok memnunuz. Bu projeyi başlatan ve hizmetleri getiren Başkanımızdan Allah razı olsun." şeklinde görüşlerini ortaya koydular. - KAYSERİ

Kaynak: İHA