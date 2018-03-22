Yalçın "Ereğli Osb 'Güçlü Tso Güçlü Ereğli' Ekibinden Yana"

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sertan Yalçın 15 Nisan 2018 tarihinde yapılacak seçimler öncesi Ereğli Organize Sanayi Bölgesi'nde ki (OSB) sanayicileri gezerek destek istedi.

Kdz. Ereğli TSO Organ seçimlerine 'Güçlü TSO Güçlü Ereğli' Ekibi olarak yoğun bir tempo ile hazırlanan mevcut TSO Başkanı Sertan Yalçın, Başkan Yardımcıları Abdülkadir Çınar ve Mehmet Çivici ile birlikte OSB'de faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Teknopark, Teknik Lise ve Sosyal Tesisler anlatıldı

Seçimlere birlik ve beraberlik içinde hazırlanan Başkan adayı Sertan Yalçın, Kdz. Ereğli OSB firma ziyaretleri kapsamında; OBAL Alüminyum, OVESE Mühendislik, ERW-TECH, ERMAKSAN, KAYA Metalürji, Yahyaoğlu Döküm, TEKNOPLENT, US Mühendislik, Tat Metal, Çınar Boru firmalarına giderek firma sahipleri ve çalışanlarıyla görüştü. Samimi ortamda gerçekleşen görüşmelerde; OSB'ye planlanan yatırımlar olan 'Teknopark', ara elaman açığını giderecek İş garantili 'Yatılı Teknik Lise' ve 'Kapsamlı Sosyal Tesisler' gibi yatırımlar anlatıldı. Firma temsilcilerinden 15 Nisan'da yapılması planlanan TSO Organ Seçimlerinde destek istendi. Ayrıca, Başkan adayı Sertan Yalçın ve beraberindekiler firma temsilcilerinin sorun ve taleplerini değerlendirilmek üzere not alındı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren firma temsilcileri de, planlanan yatırımların en kısa zamanda gerçekleşmesini dileyerek Yalçın ve ekibine destek sözü verdi.

Yalçın "Karşılıklı memnuniyet var"

Gün sonunda ziyaretleri değerlendiren TSO Başkanı ve Başkan Adayı Sertan Yalçın, OSB ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini söyledi. Yalçın açıklamasında "Gün boyu ekip arkadaşlarımızla birlikte firma ziyaretleri yaptık. Yönetim dönemimizde gerçekleştirdiğimiz ve yapmayı planladığımız projelerimiz, detayları ile anlattık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. OSB'deki firma temsilcileri de bizlerde çok memnun olduk. Gördük ki; Ereğli OSB, Güçlü TSO Güçlü Ereğli ekibinden yana. Benzer saha ziyaretlerine ben ve arkadaşlarım dün olduğu gibi, bugün ve yarın da devam edeceğiz. Bize destek olan, bizi çıktığımız bu hizmet yolunda şevklendiren iş dünyamızın değerli temsilcilerine teşekkür ederiz" dedi.

Sertan Yalçın sözlerinin sonunda; Tüm İslam Aleminin Regaip Kandili kutlayarak; hayırlara, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını diledi. - ZONGULDAK