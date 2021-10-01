Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 3. bölüm bugün var mı? Yalancı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 3. bölüm bugün var mı? Yalancı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 3. bölüm bugün var mı? Yalancı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Yalancı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yalancı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Yalancı yeni bölüm ne zaman, Yalancı 3. bölüm bugün var mı, Yalancı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Yalancı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yalancı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yalancı yeni bölüm ne zaman, Yalancı bölüm bugün mü, Yalancı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

YALANCI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalancı 2. Bölümünde; Deniz, Mehmet Emir'in kendine ilaç verdiğini düşünmektedir. Ama polis bir kanıt olmadan bir şey yapmamakta; Deniz de bunu kanıtlayamamaktadır. Mehmet Emir ise Doruk daha fazla zarar görmeden tüm yaşananların bitmesini istemektedir. Mehmet Emir, Deniz'le konuşmaya, onu ikna etmeye çalışır. Deniz dinlemez. Ona göre Mehmet Emir tecavüzcüdür ve ne yapıp edip maskesini düşürecektir. Ama Deniz'in çabaları ters teper, ayağına dolanır. Herkesten gizlediği sırrı ortalığa dökülmek üzeredir. Deniz artık geri dönülmez bir yola girmiştir.

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Haber: Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 3. bölüm bugün var mı? Yalancı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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