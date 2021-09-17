Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 1. bölüm saat kaçta? Yalancı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 1. bölüm saat kaçta? Yalancı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 1. bölüm saat kaçta? Yalancı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Yalancı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yalancı dizisi izlemek isteyen izleyiciler Yalancı yeni bölüm ne zaman, Yalancı 1. bölüm bugün var mı, Yalancı son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar.

Diziseverlerin merakla beklediği Yalancı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yalancı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yalancı yeni bölüm ne zaman, Yalancı bölüm bugün mü, Yalancı yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin Süreç Film imzalı büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi "Yalancı" için geri sayım sürüyor. Tanıtımlarıyla ve dikkat çeken hikayesiyle merak uyandıran Yalancı'nın ilk bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir (Salih Bademci) arasında sürecek mücadelenin ilk sinyalleri veriliyor.Show TV'nin Süreç Film imzalı büyük bir heyecanla beklenen yeni dizisi "Yalancı" için geri sayım sürüyor. Tanıtımlarıyla ve dikkat çeken hikayesiyle merak uyandıran Yalancı'nın ilk bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda Deniz (Burçin Terzioğlu) ve Mehmet Emir (Salih Bademci) arasında sürecek mücadelenin ilk sinyalleri veriliyor.Show TV'nin Süreç Film imzalı iddialı dizisi Yalancı Cuma akşamı izleyiciyle buluşuyor. Heyecanlı bekleyiş devam ederken ilk bölümden yeni bir tanıtım yayınlandı. Deniz ve Mehmet Emir arasındaki gerilimin yükseldiği tanıtımda her iki taraf da yaşadıklarından çok emin bir şekilde olanları anlatmaya çalışıyor ancak bir taraf yalan söylüyor. Peki 'yalancı' kim? İzleyicileri temposu hiç düşmeyen sürükleyici bir hikaye bekliyor.

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Haber: Yalancı yeni bölüm ne zaman? Yalancı 1. bölüm saat kaçta? Yalancı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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