Yalancı neden yok, final mi yaptı? Bugün Yalancı dizisi neden yok, bitti mi? 30 Kasım Salı Yalancı neden Show TV'de yok, günü mü değişti?

Yalancı bitti mi, final mi yaptı? Yalancı dizisi neden yok? Yalancı dizisi günü mü değişti? Yalancı neden final yaptı? İşte resmi açıklamalar.

Yalancı dizisi geçen hafta final bölümü ile ekranlara gelmişti. Bundan dolayı bugün Yalancı dizisi yayınlanmadı. Dizi geçtiğimiz hafta final yaparak ekranlara veda etti.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Onun öldürülmesinden beni mi sorumlu tutuyorsunuz?"

#Yalancı final bölümü ile Salı akşam 20:00'de

@ShowTV

'de.

Gördüğünüz gibi yapılan açıklamaya göre geçen hafta Salı günü dizi final yapmış oldu.

YALANCI DİZİSİ KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

YALANCI OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur : 1-10

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy : 1-10

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin : 1-10

Cemal Toktaş : Murat Özdal : 1-10

Şahin Irmak : Okay Aytekin : 1-10

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu : 1-10

Efsane Odağ : Görkem Bilgen : 1-10

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy : 1-10

İmer Özgün : Canan Ocakçı : 1-10

Gizem Soysaldı : Tuğba : 1-10

Ozan Ayhan : Oğuz : 1-10

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı : 1-10

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen : 1-10

Mihrimah Selin Vardar : Derin : 1-10

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