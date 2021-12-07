Yalancı bitti mi, final mi yaptı? Yalancı dizisi neden yok? Yalancı neden yok, bitti mi, final mi oldu? Bugün Yalancı dizisi yok mu, bitti mi? 7 Aralık Salı Yalancı neden Show TV'de yok, günü mü değişti? Yalancı dizisi günü mü değişti? Yalancı neden final yaptı? İşte resmi açıklamalar.

YALANCI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ YAPTI?

Yalancı dizisi geçen hafta final bölümü ile ekranlara gelmişti. Bundan dolayı bugün Yalancı dizisi yayınlanmadı. Dizi geçtiğimiz hafta final yaparak ekranlara veda etti.

Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:

"Onun öldürülmesinden beni mi sorumlu tutuyorsunuz?"

#Yalancı final bölümü ile Salı akşam 20:00'de

@ShowTV

'de.