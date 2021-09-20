Yalancı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalancı yeni bölüm hangi gün? Yalancı dizisi yeni bölümler Cuma günü mü Pazartesi günü mü? - Haberler
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Yalancı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalancı yeni bölüm hangi gün? Yalancı dizisi yeni bölümler Cuma günü mü Pazartesi günü mü?

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Yalancı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalancı yeni bölüm hangi gün? Yalancı dizisi yeni bölümler Cuma günü mü Pazartesi günü mü?

Show TV'nin yeni dizisi Yalancı bugün ekranlara geliyor. Fakat izleyiciler Yalancı dizisi yeni bölümü ne zaman merak ediyor. Peki, Yalancı ne zaman? Yalancı yeni bölüm hangi gün? Yalancı dizisi yeni bölümler Cuma günü mü Pazartesi günü mü? İşte detaylar...

Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır. Dizinin yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Peki, Yalancı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalancı yeni bölüm hangi gün? Yalancı dizisi yeni bölümler Cuma günü mü Pazartesi günü mü? İşte tüm detaylar...

Yalancı dizisinin yeni bölümleri Cuma günü ekranlara gelmektedir. Yalancı dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

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Haber: Yalancı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yalancı yeni bölüm hangi gün? Yalancı dizisi yeni bölümler Cuma günü mü Pazartesi günü mü? - Haberler
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