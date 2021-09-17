Yalancı 'Mehmet Emir' kimdir? Yalancı dizisi Doktor Mehmet Emir Gürsoy kimdir, kim canlandırıyor? Salih Bademci kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yeni başlayan dizi Yalancı'nın oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. Dizide hangi karakteri kim canlandırıyor araştırılıyor. Merak edilen karakterlerden birisi de Cerrah Mehmet Emir Gürsoy oldu. Peki, Yalancı 'Mehmet Emir' kimdir? Yalancı dizisi Doktor Mehmet Emir Gürsoy kimdir, kim canlandırıyor? Cerray Mehmet Emir Gürsoy (Salih Bademci) kimdir, kaç yaşında, nereli? Cerrah Mehmet Emir hakkında bilgiler haberimizde...
Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Yalancı dizisi bugün başladı. Büyük beğeni toplayan dizinin oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Yalancı 'Mehmet Emir' kimdir? Yalancı dizisi Doktor Mehmet Emir Gürsoy kimdir, kim canlandırıyor? İşte tüm detaylar...
Dizideki Mehmet Emir Gürsoy (Doktor Cerrah Mehmet Emir) karakterini "Salih Bademci" canlandırmaktadır.
Doruk'un babası. Kalp ve damar cerrahı. Yasemin'le aynı hastanede çalışıyor. Bekar bir baba. Kadınlara karşı nazik ve centilmen, çocuğuyla yakından ilgilenen disiplinli ama şefkatli biri. Takıntı derecesinde düzenli. Çevresi tarafından son derece sevilen sayılan biriyken bugüne dek kurduğu bütün dengeler bir gecede değişecek. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Salih Bademci (d. 15 Ağustos 1984, İzmir), Türk oyuncudur.
Salih Bademci, Bornova Anadolu Lisesinden ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Serdar Akar'ın Barda filminde ve yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı. Kanal D'de yayınlanan Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, 2014 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini canlandırdı. 2015 yılı itibarıyla Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı. 20 Ağustos 2015 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan İmer Özgün ile evlendi.