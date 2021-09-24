Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 2. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 2. bölüm full HD canlı izle!
Yalancı, Süreç Film imzalı, ilk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı drama türündeki televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci yer almaktadır. Yalancı bugün ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümü canlı izlemek isteyen seyirciler "Yalancı canlı izle! Show TV Yalancı 2. bölüm canlı izle! Yalancı dizisi 2. bölüm full HD canlı izle!" aratması yapıyor. Yalancı canlı izle! sizlerle...
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Yalancı 1. Bölümünde; Deniz, Özel Saklışehir Lisesi'nde çalışan zeki ve yetenekli bir edebiyat öğretmenidir. Boşanmıştır, uzun süredir hayatına kimseyi sokmamıştır. Kız kardeşiyle aynı hastanede görev yapan ve öğrencilerinden birinin de babası olan ünlü cerrah Mehmet Emir ile akşam yemeğine çıkar. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahına ikisi de farklı duygularla uyanır. Mehmet Emir karısı öldüğünden beri ilk defa birine bir şeyler hissetmektedir, mutludur. Deniz ise Mehmet Emir'in ona tecavüz ettiğini iddia etmektedir. Her iki taraf da yaşadıklarından son derece emindir. Ama birinin yalan söylediği ortadadır. Peki bu hikayedeki yalancı kimdir? Deniz mi yoksa Mehmet Emir mi?
Yalancı ilk bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.
Deniz ve Mehmet Emir arasındaki gerçeği ispatlama mücadelesinin giderek zorlaştığı tanıtımda gerilim artıyor. Deniz, Mehmet Emir'in yalancı olduğunu kanıtlamaya çalışırken Mehmet Emir de karşı atağa geçiyor. Kimin doğru söylediği hala gizemini korurken Deniz ve Mehmet Emir'in karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuluyor. Deniz'in Mehmet Emir'e saldırması izleyenleri şoke ederken çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı yeni bölüm heyecanla bekleniyor.
Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.
Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy
Hazal Türesan : Yasemin Aytekin
Cemal Toktaş : Murat Özdal
Şahin Irmak : Okay Aytekin
İmer Özgün : Canan Ocakçı
Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu
Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı
Efsane Odağ : Görkem Bilgen
Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy
Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen
Öyküsu Özyürek : Lorin
Ozan Ayhan : Yavuz
Gizem Soysaldı : Tuğba
Mesut Yılmaz : Ali
Doğa Karakaş : Ayaz Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Sema Çeyrekbaşı : Türkan
Özgür Şahin : Serkan
Mihrimah Selin Vardar : Derin