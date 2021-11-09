Yalancı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı yeni bölümde neler olacak? Yalancı 9. bölüm fragmanı çıktı mı?

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YALANCI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yalancı her hafta Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de yayınlanıyor.

YALANCI 9. BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanan 8. bölümün akabinde dizinin 9. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

YALANCI 8. BÃ–LÃœM FRAGMANI İZLE!

YALANCI YENİ BÃ–LÃœMDE NELER OLACAK?

Yalancı 8. Bölüm 2. Fragmanı Yayında! Mehmet Emirâ€™in yeni kurbanı Hilal ile yan yana olduğu tanıtımda Denizâ€™in â€œBen gidiyorumâ€ demesi akıllara â€œDeniz pes mi ediyor?â€ sorusunu getiriyor. Mehmet Emirâ€™in her birinin üzerinde kadın ismi yazan kayıtları çıkarması dikkat çekiyor.

YALANCI OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Ã–zdal

Åahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Ã–zgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Åahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Ã–yküsu Ã–zyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Ã–zgür Åahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

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