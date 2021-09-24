Yalancı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle! - Haberler
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Yalancı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle!

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Yalancı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle!

Show TV'nin yeni dizisi Yalancı bugün 2. bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler, Yalancı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle! merak etti. Peki, Yalancı 3. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Yalancı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı fragmanı nereden izlenir? İşte tüm detaylar...

Yalancı fragmanı yayında mı? Show TV yeni dizisi Yalancı bugün 2. bölümü ile ekranlara geliyor. Yalancı izleyen dizi severler dizinin yeni fragmanı çıktı mı mı merak ediyor. Peki, Yalancı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugünkü bölümünün ardından yayınlanacak. Henüz Yalancı 3. bölüm fragmanı çıkmadı.

YALANCI 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Deniz ve Mehmet Emir arasındaki gerçeği ispatlama mücadelesinin giderek zorlaştığı tanıtımda gerilim artıyor. Deniz, Mehmet Emir'in yalancı olduğunu kanıtlamaya çalışırken Mehmet Emir de karşı atağa geçiyor. Kimin doğru söylediği hala gizemini korurken Deniz ve Mehmet Emir'in karşı karşıya geldiği anlarda nefesler tutuluyor. Deniz'in Mehmet Emir'e saldırması izleyenleri şoke ederken çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı yeni bölüm heyecanla bekleniyor.

Yalancı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle!

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Mihrimah Selin Vardar : Derin

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

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Haber: Yalancı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle! - Haberler
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