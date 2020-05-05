Yakuza: Like a Dragon, Steam Veritabanında Ortaya Çıktı
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Yakuza: Like a Dragon, Steam Veritabanında Ortaya Çıktı

Yakuza: Like a Dragon, Steam Veritabanında Ortaya Çıktı
05.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:44

Yakuza serisinin son oyunu, Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness adıyla Ocak ayı içerisinde Japon oyuncular ile PlayStation 4 platformunda buluşmuştu.

Yakuza serisinin son oyunu, Yakuza 7: Whereabouts of Light and Darkness adıyla Ocak ayı içerisinde Japon oyuncular ile PlayStation 4 platformunda buluşmuştu. Yıl içerisinde Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesinde de satışa sunulması bekleniyor ama gün içerisinde enteresan bir gelişme yaşandı. Japonya dışında Yakuza: Like a Dragon adıyla satılacak olan oyun Steam veritabanında ortaya çıktı.

Yokohama şehrinde geçecek olan Yakuza: Like a Dragon, Yakuza Online ile tanıdığımız Ichiban Kasuga isimli karakterin başından geçenleri anlatacak. Evlat edinildiği Arakawa ailesinin başı olan Masumi Arakawa'nın emriyle Jo Sawashiro tarafından işlenen suçu üstlenen Ichiban, on sekiz yıl hapse mahkum oluyor. Çıktığında hiçbir şekilde karşılanmadığı gibi bir de üstüne eski arkadaşlarının ihanetine uğrayarak infaz girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Yaşanan olaylardan sonra kendisini Yokohama şehrinde bulan karakterimiz, burada yeniden güçlenebilmek için büyük bir mücadeleye girişiyor. Ne var ki gücün peşinde olan yalnızca kendisi değil ve bu yolda Çin mafyası, Seiryu klanı ve Geomijul örgütü gibi zorlu rakipleri olacak.

Yakuza: Like a Dragon Steam İçin de Geliyor

Bildiğiniz gibi SteamDB, Steam sunucu uygulamasındaki oyunlar ve uygulamalar ile ilgili güncellemeleri takip ediyor. Yakuza: Like a Dragon oyununun PC versiyonu da buradaki listelemede yerini aldı. Hatta Steam mağaza bağlantısı da bulunuyor ama şu anlık yayınlanmadığı için ulaşılamıyor.

Yaşanan bu gelişme ile oyunun PC versiyonu ilk kez gündeme gelmiş oldu. Bu da bizlere, Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerinde PlayStation 4 için çıkacak olan versiyonu ile eş zamanlı olarak veya kısa bir süre sonrasında PC için de yayınlanacağının işaretini veriyor. Şu anlık SEGA veya Valve konu ile ilgili bir açıklama yapmış değiller ama yakın bir zamanda bilgimiz olacakmış gibi görünüyor. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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