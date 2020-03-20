Yakutiye Zabıtası'ndan fırın ve kuaförlere hijyen uyarısı
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Yakutiye Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yakutiye, Zabıta

Yakutiye Zabıtası'ndan fırın ve kuaförlere hijyen uyarısı

Yakutiye Zabıtası'ndan fırın ve kuaförlere hijyen uyarısı Esnafı uyarıp eldiven ve kolonya dağıttılar Yakutiye Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçe sınırlarındaki fırınları denetleyerek, eldiven ve kolonya dağıttı.

20.03.2020 18:53 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:55
Yakutiye Zabıtası'ndan fırın ve kuaförlere hijyen uyarısı

Yakutiye Zabıtası'ndan fırın ve kuaförlere hijyen uyarısı

Esnafı uyarıp eldiven ve kolonya dağıttılar

ERZURUM - Yakutiye Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçe sınırlarındaki fırınları denetleyerek, eldiven ve kolonya dağıttı. Kısa sürede tüm ülkeyi olumsuz etkileyen korona virüs salgınına karşı, tedbirlerini artıran ve gerek uyarıcı bilgiler ve gerekse eldiven ve kolonya dağıtarak hijyen kurallarının önemini anlatan Yakutiye Belediyesi ekipleri, fırın ve kuaförlerin tümünü dolaşarak hijyen uyarısı yaptı.

Eldiven ve kolonya dağıttılar

Daha önce Yakutiye sınırlarında bulunan toplu yaşam alanlarından, camii, oto terminal, AVM, Gar Binası ve alışveriş merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması yapan Yakutiye Belediyesi ekipleri, bugün de fırın ve kuaförleri dolaşarak, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarı yaptı. Fırın sahiplerine kolonya ve eldiven dağıtarak, halkın temel tüketim maddelerinin başında gelen ekmek üretimini hijyen kuralları çerçevesinde yapmalarını, kuaförlerin de temizlik kurallarına titizlikle riayet etmelerini isteyen ekipler bundan sonra da esnafları uyarıcı mahiyette çalışma yapmaya yapacak.

Uçar; "Uyarı ve hijyen tedbirlerimiz devam edecek"

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ise yaptığı yazılı açıklamada, Korona virüsle mücadelede kapsamında her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini belirterek, vatandaşların virüsle mücadelede aynı kararlılığı sürdürmeleri isteğini yineledi.

Yakutiye Zabıtası'ndan fırın ve kuaförlere hijyen uyarısı

Kaynak: İHA

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Yakutiye Zabıtası'ndan fırın ve kuaförlere hijyen uyarısı

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