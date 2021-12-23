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Yakutiye Taekwondo Kulübü'nde kuşak heyecanı

Yakutiye Taekwondo Kulübü'nde kuşak heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Taekwondo Kulübü'nde kuşak terfi sınavı heyecanı yaşandı.

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Taekwondo Kulübü'nde kuşak terfi sınavı heyecanı yaşandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi Taekwondo Kulübü'nde kuşak heyecanı yaşandı. Taekwando kulübü öğrencileri dört aylık eğitim sürecinin ardından kuşak sınavına tabi tutuldu. 57 sporcuyla Yakutiye Gençlik Merkezi'nde şölen tadında kuşak sınavı gerçekleşirken, sporcular bir üst kemere terfi edebilmek sınav komisyonu karşısında ter döktü. Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz ile Gençlik Liderleri de kuşak sınavına katılan sporcuları yalnız bırakmadı.

Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, "Taekwondo Kulübümüzün faaliyetlerine katılan ve kuşak terfi sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bir üst kemere yükselen sporcularımızı ve onlara en güzel eğitimi veren antrenör arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM

Yakutiye Taekwondo Kulübü'nde kuşak heyecanı

Yakutiye Taekwondo Kulübü'nde kuşak heyecanı

Yakutiye Taekwondo Kulübü'nde kuşak heyecanı

Yakutiye Taekwondo Kulübü'nde kuşak heyecanı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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