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Yakutiye Belediyesi, Yakutiye, Yerel

- Yakutiye'nin dezenfekte ordusu

- Yakutiye'nin dezenfekte ordusu Erzurum Yakutiye Belediyesi Korono Virüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederken, bir taraftan da vatandaşları kurallara uymaları konusunda bilgilendiriyor.

25.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 21:07
- Yakutiye'nin dezenfekte ordusu

- Yakutiye'nin dezenfekte ordusu

ERZURUM - Erzurum Yakutiye Belediyesi Korono Virüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ederken, bir taraftan da vatandaşları kurallara uymaları konusunda bilgilendiriyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan dezenfekte ekibiyle sabah Belediye binasında bir araya gelen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, dezenfekte ekibine fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve ülkemizde de hızla yayılan Koronavirüsle mücadele kapsamında, Yakutiye Belediyesi olarak, bu salgınla mücadelede devletimizin belirlediği kurallar çerçevesinde üzerimize düşen görevleri eksiksiz yapmak için tüm tedbirlerimizi aldıklarını anlatan Başkan Dr. Uçar, "Bir hekim olarak ifade etmeliyim ki; Coronavirüsle mücadelede ciddi tedbirleri kısa sürede hayata geçiren ve aldığı tedbirleri en ciddi bir şekilde uygulayan ülkemiz oldu. Salgınla mücadelede Dünya'ya örnek olacak mücadele sergileyen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza ve diğer tüm kurumlara içtenlikle teşekkür ediyorum.

Yakutiye Belediyesi olarak ilk günden bu yana Coronavirüsle mücadele için personel ve ekipman olarak her türlü tedbiri aldık. Başta toplu yaşam alanları olmak üzere, ilçemizdeki camiler, okullar, kuran kursları, parklar, AVM'ler, Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri, İŞ Merkezleri, marketler, parklar, dükkanlar ve diğer kapalı alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışmamızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Uyarıcı afiş, el ilanları ve billboardlarla halkımızın ve özellikle öğrencilerimizin dikkatini çekerek Coronavirüsle mücadelenin önemini ve nasıl korunulabileceğini tıbbi yönleriyle anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz. Halkımıza maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtarak kişisel korunma desteği sağladık, bu çalışmamız da devam etmektedir. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla tüm uyarılara rağmen maalesef oturulmaya devam edilen park ve sosyal alanlardaki bankları geçici olarak kaldırdık. Başta yaşlılarımız olmak üzere evlerinde kalıp sokağa çıkmayan tüm vatandaşlarımıza her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Oluşturmuş olduğumuz ekiplerle evdeki vatandaşlarımızın gıda ve diğer her türlü ihtiyacını anında karşılıyoruz. Bu çalışmamızda valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve kaymakamlığımızla koordineli çalışıyoruz" diye konuştu.

Dezenfeksiyon ekibinin bugün de şehirdeki işyerleri başta olmak üzere özellikle esnafımızın yoğun olduğu bölgelerde görevlendirdiklerini kaydeden Başkan Uçar, "Hem dezenfeksiyon uygulayıp hem de hijyenik kuralları esnaf kardeşlerimize anlatacağız. Ben buradan sizin aracılığınızla tekrar hemşehrilerimize seslenerek, Coronadan kurtulmanın tek yolunun sosyal mesafeyi korumak, ellerimizi sık sık sabunla yıkamak, evde kalmak ve Sağlık Bakanlığımızın tavsiyelerine uymak olduğunu tekrarlıyorum. bu musibetten hep birlikte alacağımız güçlü tedbirler kurtulacağız. Bu mücadelede yüksek bir performansla çalışan personelimizi tebrik ediyor, Siz değerli basın mensuplarımıza da bu mücadelede göstermiş olduğunuz özveri ve bilinçlendirme kampanyasındaki desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Dezenfekte ekipleri sanayi bölgesinde oto tamircilerinin faaliyet gösterdiği işyerlerinde ilaçlama çalışması yaptı. Sanayi esnafı çalışmalardan dolayı Yakutiye Belediyesi yöneticilerine teşekkür ettiler.

- Yakutiye'nin dezenfekte ordusu

Kaynak: İHA

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- Yakutiye'nin dezenfekte ordusu

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