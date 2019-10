Yakutiye gençleri Barış Pınarı Harekatı'na işaret diliyle destek verdi

18.10.2019 10:56

Erzurum Yakutiye Gençlik Merkezi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için, Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirini işaret dili ile seslendirdi.



Yakutiye Gençlik Merkezi, sosyal medyada başlatmış olduğu 'Gençler Mehmetçiğin Yanında' etiketiyle, ulusal bilinç desteği sağlamayı amaçladı. Elliye yakın Gençlik Merkezi öğrencisinin Karskapı Şehitliği, Aziziye Tabyası ve Mecidiye Tabyasında işaret dili ile okumuş olduğu Bayrak şiiri duygulara tercüman olurken diğer bir yanda da Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral ve motivasyon oldu.



"Türk askeri, Türk devleti dünya barışının sigortasıdır", "Milletimizle hep birlikte Mehmetçiğimizin yanındayız", "Her zaman, her yerde, her koşulda Gençler Mehmetçiğin Yanında" yazarak paylaşılan etiket Aziziye ve Oltu Gençlik Merkezlerinin desteğini de aldı.



Gençlik Merkezinde fotoğrafçılık eğitmenliği yapan ve aynı zamanda işaret dili ile Bayrak şiirinin seslendirme projesinde görüntü yönetmeni olan İlteriş Bülent Aydın, "Ulus bilincini yaşatıp gençlere aktarmak için hiçbir çıkar beklemeden benzeri faaliyetleri sürekli yapmaktayız" dedi.



Aydın, "Bu bağlamda Çanakkale'yi de canlandırdık, Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ile de, bir işaret dili çalışması yaptık, üniversitede YURTKUR'la da yaptık, Hepsini gençlerle birlikte yaptık, Güzel çalışmalar oldu" diyerek ileride benzer çalışmalara imza atmak istediklerini söyledi.



Son dönemlerde hem günlük hayatta hem de iş hayatında gerekli olan ve popülerleşen işaret dili, işitme engellilere destek olmak için kullanılıyor. İşitme engellilere ses olan ve iletişimi kolaylaştıran işaret dili eğitimi tüm gençlik merkezlerinde de ücretsiz olarak veriliyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA