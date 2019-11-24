Yakutiye'de tamamlanan projelerin açılışı yapıldı

24.11.2019 17:42 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:48

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı 5 mahallede belediye tarafından yapımı tamamlanan projelerin açılışı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Güzelova, Söğütyanı, Kırkgöze, Akdağ ve Dumlu mahallelerine yapımı tamamlanan millet konakları, asfaltlama çalışmaları, çevre düzenlemesi, ortak kullanım alanları ile spor salonlarının açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Törene katılan Vali Oktay Memiş, yaptığı konuşmada, şehrin yöneticilerinin uyum içinde önemli işler yaptığını söyledi.

Yakutiye Belediyesi'nin 5 mahalleye yaptığı hizmetlerin önemli olduğunu ifade eden Memiş, "Belediye başkanımız bu alanda yeni ama önemli çalışmalar yapıyor. Takip ediyoruz ve bu tür açılışlara katılınca güzel dokunuşlar yaptığını görüyoruz." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise şehrin kalkınması için atılan her adımın vatandaşın yüzüne yansıdığını vurguladı.

İlçe belediyelerinin her birinin azimle çalıştığını belirten Aydemir, "Bugüne kadar AK Parti belediyelerinin yaptıklarını herkes biliyor. Erzurum'da bundan sonra da güzel çalışmalar yapılacak. Belediye başkanlarımızın gece gündüz çalışması bu şehrin güzelleşmesine vesile oluyor. Belediye başkanlarımıza gereken desteği verme gayretindeyiz." diye konuştu.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da köy statüsündeki 36 ve merkeze bağlı 8 mahalleye hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Millet Konakları uygulamasını gerçekleştiren ilk belediyelerden biri olduklarını vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde durduğu köylerde millet konakları oluşturulması doğrultusunda Yakutiye'de Millet Konakları yaparak, bu uygulamayı yerine getiren Türkiye'deki ilk belediyelerden olmak istedik. Bu konaklarda belli günlerde 'Millet Konaklarında İlim Buluşmaları' adı altında tıp, tarih, siyaset, din, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok konuyla ilgili sohbetler düzenleyerek köylerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmeyi planlıyoruz."

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen alanlar gezildi.

Kaynak: AA