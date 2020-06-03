Yakutiye'de parklar çocuklar için dezenfekte edildi
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Yakutiye'de parklar çocuklar için dezenfekte edildi

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde, bugün ve cuma günü sokağa çıkacak çocuklar için parklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Yakutiye'de parklar çocuklar için dezenfekte edildi
03.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:07

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde, bugün ve cuma günü sokağa çıkacak çocuklar için parklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın izniyle bugün 14.00- 20.00 saatleri arasında sokağa çıkacak çocuklar için Yakutiye Belediyesi, parklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yakutiye Belediyesi koronavirüsle mücadele ekipleri, sokağa çıkacak çocuklar için ilçe merkezinde bulunan 53 parktaki çocuk oyun ekipmanlarını dezenfekte etti. 12 ayrı ekip, parklardaki oyun alanlarının yanı sıra spor malzemelerini ve oturakları ilaçladı.Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, çocukların çarşamba ve cuma günü sokağa çıkacaklarını belirterek, parkların hazır hale getirildiğini söyledi. Normalleşme sürecinde tüm vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Uçar, temizlik ve hijyen konusunda belediye olarak hazırlıklarını titizlikle yaptıklarını kaydederek, vatandaşları salgına karşı duyarlı davranmaya ve Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini uygulamaya devam etmesini istedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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