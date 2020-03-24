Yakutiye'de korona virüs tedbirleri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Yakutiye'de korona virüs tedbirleri - Haberler
Yakutiye Belediyesi, Yakutiye, Güncel

Yakutiye'de korona virüs tedbirleri

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi ülkede etkisini artıran korona virüsüne karşı tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı.

24.03.2020 09:07 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:08
Yakutiye'de korona virüs tedbirleri

Erzurum'da Yakutiye Belediyesi ülkede etkisini artıran korona virüsüne karşı tedbirlerini en üst seviyeye çıkardı. Belediye ekipleri ilçe merkezinde adeta dezenfekte edilmedik alan bırakmadı.

Eski Erzurum İl Sağlık Müdürü olan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hekim olması sebebiyle korona virüsüne karşı alınacak tedbirleri en hassas uygulan başkanlardan biri oldu.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, "Bizler Yakutiye Belediye olarak özellikle şehrimizde büyükşehir belediye başkanımızla bir toplantı yaptık. İş bölümü ve koordinasyonu sağladık. Kimler ne zaman nereleri dezenfekte edecek, kimler hangi işleri yapacak. Bu çerçevede Yakutiye Belediyesi olarak bizler özellikle halkın yoğun yaşamış olduğu, halkın sirkülasyonunun fazla olduğu yerlere yönelik öncelikli bir dezenfeksiyon işleri yapmayı ve uygulamaları kararlaştırdık. Bu anlamda da özellikle camilerimiz, Kur'an kurslarımız, okullarımız, halkın yoğun olarak giriş çıkış yapmış olduğu AVM'ler, pasajlar, iş merkezleri, dükkan gibi yerleri özellikle kendimize hedef olarak belirledik. Daha sonra çocukların uğrak yeri olan oyun parklarımızı, taksi duraklarımızı, otobüslerimizi, otobüs duraklarımızı, dezenfeksiyon işlemleri ile mikroplardan arındırmaya çalıştık. Bunların rutin olarak belli sürelerle ve teknik elemanlarımızın ön gördüğü sürelerde tekrarlayacağız. Yine personelimizi bilgilendirici eğitimler yaptık. Özellikle sahada çalışan arkadaşlarımıza eldiven, maske, bone gibi aparatları dağıttık. Yine bu kapsamda şu anda zabıtada görevli arkadaşlarımız ve diğer görevli eğitimci arkadaşlarımız sahada Erzurum'da bulunan lokantaları, marketleri, fırınları, pastaneleri gezerek buralarda çalışan özellikle esnaf kardeşlerimize durumun ciddiyetini ve almaları gereken tedbirleri söylüyorlar. Elle dokunmadan, temas etmeden gıda maddelerine sağlıklı yaklaşmak gibi, gelen müşteriye hangi koşullarda sunacakları konularında görevlerini sürdürüyorlar" diye konuştu.

Bir yandan ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarını yürütürken,bir taraftan da vatandaşın bilinçlenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Uçar, "Özellikle Erzurumlu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Gerçekten alınan tedbirler konusunda üst seviye bir kabullenme yaklaşımında bulunuyorlar. Bilinçli şekilde olayları takip ediyorlar. Alınması gereken önlemler ne ise o önlemleri de alıyorlar. Sağlık ekiplerinin kendilerine verilmiş olan rotalarda hayatlarını devam ettiriyorlar" diye konuştu.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde camiler, okullar, alış veriş merkezleri, parklar ve iş yerlerinde dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, virüsü atlatanları bekleyen tehlikeye işaret etti
Almanya'dan güzel haber! Koronavirüs ilk kez durağan bir döneme girdi Haberler
Almanya'dan güzel haber! Koronavirüs ilk kez durağan bir döneme girdi
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha açıkladı Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha açıkladı
Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor Haberler
Kovid-19 salgınının sıfır noktası olan Vuhan'da karantina kaldırılıyor
Türkiye-İtalya kıyaslamalarını canlı yayında yaptığı hesapla çürüttü Haberler
Türkiye-İtalya kıyaslamalarını canlı yayında yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Evde tartıştığı karısını bacağından vurdu
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Dur ihtarına uymayan kadın sürücünün ehliyetsiz olduğu ve 2 dosyadan arandığı ortaya çıktı
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
Eski belediye başkanı 2 kişiyi öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Ceza infaz paketinin detayları belli oldu! 10 farklı kanun değişiyor
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Yaşlı bir vatandaşın çekilen videosu sosyal medyada tepki topladı, Bakan Soylu olaya müdahil oldu
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Bakanlık, gece yarısı genelge gönderdi! Bakkal Amca'nın çalışma saatleri sınırlandırıldı
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Salgındaki can kaybını Twitter'dan duyuran Bakan Koca, bu kez gençlere seslendi: Bir uyarımız var
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Apartman yöneticisinden koronavirüse karşı 'kürdanlı' tedbir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak
İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri sınırlandırıldı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 23-29 Mart: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
Son Dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 860'a yükseldi
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı
Sağlık Bakanı Koca: Hastaların ölümlerinin tek sebebi yaşları değildi, başka hastalıkları da vardı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı
Bakan Koca'dan 'Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi' iddiasını çürüten sözler
Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Cahit Özkan Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guido Senia Muhterem Nur Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Gökhan Gönül Burak Yılmaz Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Beşiktaş İngiltere Fatih Terim
Şu an buradasınız: Yakutiye'de korona virüs tedbirleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 09:41:52. #1.14#
title