"Yakutiye'de halı sahası olmayan mahalle kalmayacak"

26.10.2019 16:26

Yakutiye Belediyesi, ilçe sınırlarında bulunan mahallelerde halı saha ve sportif alanlar oluşturması için çalışma başlattı.

İlçeye bağlı 44 mahallede asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarının yanı sıra gençlerin sağlıklı yaşamasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, her mahalleye bir halı saha yapılması hedefleniyor.

Çiftlik Mahallesi'nde yapımı tamamlanan halı sahanın açılışında konuşan Belediye Başkanı Mahmut Uçar, hizmete sunulan yerlerde sağlıklı nesillerin yetişeceğini aktardı.

Belediyenin imkanları ölçüsünde kendilerine gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Belediyenin imkanları ölçüsünde elimizden geldiği kadarıyla özellikle gençlerimizin halı saha isteklerine olumlu cevap veriyoruz. Çiftlik mahallesinde böyle bir eksiklik vardı ve bunu böylece tamamlamış olduk. Her mahallede bir halı saha ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Halı sahası olmayan mahalle kalmayacak. İhtiyaç duyulan her mahalleye halı saha yapmayı hedefliyoruz. Projesi tamamlanan ve hizmete sunulan halı sahalarımızda çocuklarımız artık istedikleri gibi zaman geçirecek ve spor yapabilecek."

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu de Yakutiye Belediyesinin örnek belediyecilik anlayışıyla hizmet sunduğunu söyledi.

Yapılan halı sahaların ve sağlıklı yaşam alanlarının gençler için önemli olduğunu vurgulayan Taşkesenlioğlu, "Burada muhteşem bir manzara var. Çocukların sağlıklı yaşaması adına atılmış adımlar örnek belediyeciliğin bir göstergesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılışa katılan davetliler, çocuklarla birlikte halı sahada maç yaptı.

Kaynak: AA