Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı.

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların daha temiz ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla Yakutiye Belediyesi, cadde ve sokakları yıkama çalışması başlattı. Gece trafiğin olmadığı saatlerde 2 su tankeri, 2 süpürge aracı ve 10 personel cadde ve sokakları köpüklü suyla baştan sona yıkadı.Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların daha temiz ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Kaynak: DHA