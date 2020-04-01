Yakutiye Belediyesinin koronavirüs tedbirleri Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ilçe sakinlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar ile mücadele yöntemlerini anlatan mektup gönderdi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ilçe sakinlerine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyulması gereken kurallar ile mücadele yöntemlerini anlatan mektup gönderdi.

"Evde kalın" çağrısına herkesin uyması gerektiğini belirten Uçar, mektubunda salgının başladığı günden itibaren nasıl yayıldığını ve korunma yollarını anlattı.

Uçar, yaptığı açıklamada, belediyenin Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan özel ekibin ilçede yoğun bir çalışma temposu sergilediğini aktardı.

Tedbirler kapsamında evinden çıkmayan vatandaşlara salgını detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştığını belirten Uçar, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Toplum olarak bu salgın ve doğuracağı sonuçlardan en az zararla çıkabilmemiz için bizlere düşen görev, yetkililerimizin almış oldukları tedbir kararlarına en üst seviyede riayet etmemizdir. Koronavirüsten korunmak için en temel önlem ellerin sıklıkla yıkanmasıdır. Ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkamalıyız. Ellerimizle gözlerimize, ağzımıza ve burnumuza dokunmamaya özen göstermeliyiz. Yakınlarımız dahil tüm kişilerle aramızda en az 1 metre mesafe olmasına dikkat etmeliyiz. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kesinlikle kaçınmalıyız. Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandırmalı, bol sıvı tüketmeli, dengeli beslenmeli ve uyku düzenimize dikkat etmeliyiz."

Uçar, ayrıca hastalık belirtisi olan öksürük ve ateşi düşmeyenlerin maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini, koronavirüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmayacağını aktardı.

Kaynak: AA