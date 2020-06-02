Yakutiye Belediyesi normalleşme sürecinde Kovid-19 ile mücadelesini sürdürüyor
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Yakutiye Belediyesi normalleşme sürecinde Kovid-19 ile mücadelesini sürdürüyor

Yakutiye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sürdürdüğü dezenfeksiyon çalışmalarını normalleşme sürecinde de devam ettiriyor.

Yakutiye Belediyesi normalleşme sürecinde Kovid-19 ile mücadelesini sürdürüyor
02.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:51

Yakutiye Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sürdürdüğü dezenfeksiyon çalışmalarını normalleşme sürecinde de devam ettiriyor.

Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgınla mücadeleyi 145 personel, 10 çöp toplama aracı ve 3 vakumlu süpürge aracı ile 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yaptığı açıklamada, normalleşme sürecinde de çalışmaların titizlikle devam ettiğini aktardı.

Vatandaşları bilinçli olmaları konusuna uyaran Uçar, şöyle konuştu:

"Koronavirüs ile mücadelede yeni döneme girdiğimiz şu günlerde hayatın yavaş yavaş normale dönmesi, tüm halkımızı olduğu gibi bizi de mutlu etti. Ancak bu normalleşme sürecinde oluşabilecek en ufak bir sorumsuzluk, bu elim salgını tekrar harekete geçmesini sağlayabilir. Belediye olarak tedbirlerimizi esnetmeden devam ettiriyoruz. Halkımızın sağlığı için çöp toplama araçlarımızı dahi dezenfekte işlemlerinden geçirmeden görev vermiyoruz. Çöp konteynerlerimizi de belirli periyodik aralıklarla yıkayıp dezenfekte ederek salgın riskini en aza indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Maske kullanımı, sosyal mesafeyi korumak ve temizlik hususu önemli üç etken. Bu tedbirleri yaşam biçimi olarak uygularsak salgından kurtulmamız mümkün olacaktır."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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