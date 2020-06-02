Yakutiye Belediyesi korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor
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Yakutiye Belediyesi korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor

Yakutiye Belediyesi korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor Çöp toplama araçları ilaçlı su ile yıkanıyor Yakutiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüs sürecinde aldığı tedbirleri normalleşme sürecinde de titizlikle sürdürüyor.

02.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:49

Yakutiye Belediyesi korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor

Çöp toplama araçları ilaçlı su ile yıkanıyor

ERZURUM - Yakutiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri korona virüs sürecinde aldığı tedbirleri normalleşme sürecinde de titizlikle sürdürüyor. 145 personel, 10 çöp toplama aracı ve 3 vakumlu süpürge aracı ile 24 saat esasına göre gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Belediye ekiplerince alınan tedbirler kapsamında çöp toplama ve süpürge araçları mahallelere çıkmadan önce ilaçlı su ile yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor. Bunun yanı sıra çöp konteynerlerinin iç ve dış dezenfekte işlemleri periyodik aralıklarla yapılarak halkın sağlığı olabildiğince korunmaya çalışılıyor.

Başkan Uçar: "Aldığımız tedbirler kadar güçlüyüz"

Korona virüsle mücadele kapsamında ilk günden itibaren istikrarlı bir mücadele sergileyen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, normalleşme sürecinde de vatandaşları bilinçli olmaları konusuna uyararak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Korona virüs ile mücadelede yeni döneme girdiğimiz şu günlerde hayatın yavaş yavaş normale dönmesi tüm halkımızı olduğu gibi bizi de mutlu etti. Ancak bu normalleşme sürecinde oluşabilecek en ufak bir sorumsuzluk bu elim salgını tekrar harekete geçmesini sağlayabilir. Bu amaçla, Yakutiye Belediyesi olarak tedbirlerimizi esnetmeden devam ettiriyoruz. Halkımızın sağlığı için çöp toplama araçlarımızı dahi dezenfekte işlemlerinden geçirmeden görev vermiyoruz. Çöp konteynerlerimizi de belirli periyodik aralıklarla yıkayıp dezenfekte ederek salgın riskini en aza indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte normalleşen hayata karşı lütfen tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Maske kullanımı, sosyal mesafeyi korumak ve temizlik hususu önemli üç etken. Bu tedbirleri yaşam biçimi olarak uygularsak, salgından kurtulmamız mümkün olacaktır.

Yakutiye Belediyesi korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor

Kaynak: İHA

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