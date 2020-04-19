Yakutiye Belediyesi 15 bin siperlikli maske dağıttı Yakutiye Belediyesi'nin kısa adı YAKMEK olan Meslek Edindirme Kurslarında iki haftada 15 bin siperlikli yüz maskesi üretildi.

Yakutiye Belediyesi'nin kısa adı YAKMEK olan Meslek Edindirme Kurslarında iki haftada 15 bin siperlikli yüz maskesi üretildi.

Türkiye'nin Korona virüsle mücadeledeki başarısı artarak devam ederken, Yakutiye Belediyesi de bu bağlamda salgınla mücadelede önemli hizmetler yapmaya devam ediyor.

Yakutiye Belediyesi'ne bağlı Meslek Edindirme Kurslarında gönüllü gençlerden oluşan bir grupla kısa zaman içerisinde 15 bin Siperlikli yüz Maskesi üretimi gerçekleştirildi.

Ürettikleri maskeleri sağlık çalışanlarına, emniyet mensuplarına, eczanelerde çalışanlara, bankaların personeline, sahada kamu hizmeti sunanlara ve vatandaşlara verdiklerini kaydeden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, maske üretimine son sürat devam edeceklerini kaydetti. Uçar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakutiye Belediyesi olarak salgının başladığı ilk günden itibaren vatandaşlarımızın sağlığı Devletimizin refahı için var gücümüzle çalışmayı sürdürmeye devam ediyoruz. Tüm dünyanın bu elim hastalık karşısında belinin kırıldığı şu dönemde Türkiye Cumhuriyeti olarak iyi bir kriz yönetimi sergilemekteyiz. Şüphe yok ki uzun soluklu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ile ülkemize kazandırılan "Şehir Hastaneleri" bu olayın az sorunla yürütülmesinin en önemli faktörlerinden biridir.

Yakutiye ilçemize bağlı köy ve mahallelerde 96 kişilik dezenfeksiyon ekibiyle çalışma yaparak büyük bir başarıya imza atan ekiplerimiz özellikle toplu yaşam alanları başta olmak üzere, camii, otogar, AVM, park ve bankalar, basın büroları, eczaneler, hastaneler ve meskenlerde dezenfeksiyon yaparak koronavirüse karşı etkin bir mücadele sergilediler. Neredeyse bütün evlere, apartmanlara tek tek girilerek dezenfeksiyon işlemi tamamlanmış olup şu an tekrarı noktasında çalışmalarımız devam etmektedir."

Yakutiye Belediyesi ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında gittikleri ev ve işyerlerine maske, eldiven ve dezenfeksiyon solüsyonundan oluşan bir set dağıtarak, hijyenik bir ortam sağlanması açısından da Sağlık Bakanlığı'nca önerilen tedbir ve uygulamalarını da anlatarak, EVDEKAL çağrılarına uymaları hususunda halkın bilinçlenmesinde emek harcıyor.

Dezenfeksiyon ekiplerinin "sağlığınız bizim için önemli" yazan siperlikli yüz maskelerini ilgili meslek mensupları ve vatandaşlarla buluşturmaya devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA