Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, Mazbatasını Aldı

Erzurum'da Yakutiye Belediye Başkanı seçilen Mahmut Uçar, mazbatasını aldı.

Uçar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yakutiye Belediye Başkanı seçilmesi üzerine mazbatasını almak için Erzurum Adliyesine geldi.

Uçar'a mazbatasını Yakutiye İlçe Seçim Kurulu Başkanı Yakup Taşlıova verdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Uçar, seçimlerin ülke ve Erzurum için özellikle de Yakutiye için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Yarından itibaren arkadaşlarımız ile bir araya gelip Erzurum için çalışmaya başlayacağız. Yapacağımız çok proje var. İlk işimiz olarak sanayi bölgesinde çocuk parkı sözüm vardı onu gerçekleştireceğim." dedi.

Uçar, kendilerine destek veren AK Parti ve MHP Erzurum il teşkilatlarına teşekkür ederek, daha güzel Yakutiye için çalışacaklarını ifade etti.

AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de Yakutiye Belediye Başkanı seçilen Uçar'a ve meclis üyelerine başarı dileyerek, "Erzurum'daki seçimlerde teşkilat ve adaylar arasında çok büyük uyum vardı. Çok önemli oranda başarılı olduk. Başkan seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum. Başkanlarımız iyi iyi işler yapacaklar, teşkilat olarak da takipçisi olacağız." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası Öz ve Uçar ile partililer adliye binası çıkışında hatıra fotoğrafı çekildi.

Mazbata törenine AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ve çok sayıda partili ile meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: AA