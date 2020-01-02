Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'ın DAGC ziyareti

02.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:36

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'ni (DAGC) ziyaret etti.

Cemiyetin binasında gerçekleşen ziyarette, DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy ve yönetim kuruluyla bir araya gelen Uçar, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yakutiye'nin Saltuklu Devleti'ne 130 yıl başkentlik yapmış bir ilçe olduğunu belirten Uçar, Malazgirt Zaferi'nin 1 yıl sonrasında Erzurum'un Anadolu'da fethedilen ilk Türk ve Müslüman yurdu olduğunu anımsattı.

Uçar, bunun çok önemli olduğunu ifade ederek, "Tarihi geçmişimizde önemli yere sahip Saltukluların ismini mahalle ya da okula vermekle geçiştiremeyiz. Bu yılı için belediye meclisimizce aldığımız kararla Saltuklu yılı ilan edeceğiz." dedi.

İlçedeki bazı bölgelerdeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Uçar, Hacıcuma'da TOKİ tarafından 400 konut, 100 iş yeri planlandığı, Üçkümbetler'de ise yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili çalışmalarımız nisan ayında başlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA