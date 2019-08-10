Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'dan Kurban Bayramı kutlaması

10.08.2019 15:35

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "Yüreklerin sevgi ve muhabbetle dolduğu bayram günlerinin, birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daha da pekiştirmesi en büyük arzumuzdur" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Kurban bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında; bayramların, manevi bir iklime bürünen dayanışma ruhunun, kaynaşmanın ve kucaklaşmanın doruklara ulaştığı sevinç günleri olduğunu belirterek, "Huzur, sevinç ve mutluluklar paylaşarak artar. Bayramlar ise, bunun için en güzel fırsattır. Dolayısıyla hep birlikte idrak edeceğimiz mübarek Kurban bayramının, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine ve kardeşlik bağlarımızın güçlenmesine vesile olmasını niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahmut Uçar'dan Erzurum'a özel tarif

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, bayramların her yörede ayrı bir güzellikle kutlandığını hatırlattığı mesajında, Erzurum'a ise çok özel bir yer ayırdı. Erzurum'un bayramlarda büründüğü manevi atmosferin yeri doldurulamaz bir güzellikte olduğunun altını çizen Başkan Mahmut Uçar, şunları kaydetti: "Erzurum, öyle mübarek bir beldedir ki; burada adeta esen rüzgar bile kulaklara bayramı fısıldar. Heyecan ve coşku yüreklere neredeyse sığmaz olur. İnsanımız birbiriyle kaynaşmak için, elindekini yoksulla paylaşmak için, sarılıp kucaklaşmak için birbiriyle yarışır. Rahmet, feyiz ve bereket iklimiyle kuşanan işte bu hal, bayram süresince devam eder. Allah; memleketimizi ve memleketimiz insanını bu güzel halden mahrum kılmasın. Kalplerimizi en doğru istikametten ayırmasın. İşte bu duygu ve düşüncelerle başta şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve yakınları olmak üzere Yakutiye ilçe sakinleri ve tüm Erzurum halkının bayramı kutlu ve mübarek olsun." - ERZURUM

Kaynak: İHA