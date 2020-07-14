Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uçar, mesajında, 15 Temmuz gecesi ülkenin geleceğini karartmak ve umutlarını söndürmek için çalışan ihanet şebekelerine karşı milletin birkaç saat içinde büyük bir öfkeyle ve vatan aşkıyla birleştiğini belirtti.

Cesur ve vatanperver tutumuyla tüm dünyaya örnek olan, vatanına, milletine, milli iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan milletin onurlu duruşuyla hain darbe girişiminin bertaraf edildiğine vurgu yapan Uçar, "O gece bütün ülkede, salalarla kendine gelen, ezanla dirilen, dualarla korunan bir millet vardı. 15 Temmuz, bin yıllık siyasi tarihimizin, Malazgirt'ten beri verdiğimiz destansı mücadelenin bir özetidir, dönüm noktasıdır, başkaldırısıdır, önlenemez yükselişidir." ifadesini kullandı.

Uçar, mesajında 15 Temmuzun "biz" olunduğunun, yürek yüreğe olunduğunun, omuz omuza verildiğinin, Türkiye, millet olunduğunun ve vatan ekseninde durulduğunun işareti olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ikinci İstiklal Savaşı kazanıldı ve son kale emniyete alındı. Geçmişte olduğu gibi 15 Temmuzda da kalbi vatan için çarpan milletimiz, hainlere geçit vermeyerek bu hain ve menfur darbe girişimini bertaraf etti. Ülkemizin kaderini değiştiren ve demokrasiye karşı yapılan darbeye direnerek, bu uğurda Hakkın rahmetine kavuşan 250 şehidimizi rahmetle anıyor, 2500'e yakın gazimize de sıhhat ve afiyetler diliyorum."

Mesajında birlik ve beraberliğinin önemine işaret eden Uçar, "Vatanına, bayrağına ve milletin iradesine genç, yaşlı, kadın, erkek, çoluk çocuk demeden sahip çıkan ve en başta da günlerce heyecanını hiç kaybetmeden Erzurum meydanlarını boş bırakmayan hemşehrilerime kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün vatanımıza olan sevgi ve duyarlılığımızın daha da artmasına vesile olmasını Yüce Mevla'dan temenni ediyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA