Yakutiye Anadolu Lisesi'nde kan bağışı kampanyası

31.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:21

Yakutiye Anadolu Lisesi'nce düzenlenen kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Okul'da düzenlenen bağış kampanyasına öğretmenler, veliler ve idari personel destek verdi. Okul Müdürü Kemal Balcı, Kan bağışı konusunda öğrencilerde farkındalık oluşturabilmek amacıyla Kızılay işbirliği ile böyle bir kampanya düzenlediklerini belirterek. "Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve okul personelimizin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz kampanyaya katılım memnuniyet verici idi. Okul ailemiz adına herkese teşekkür ederiz." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA