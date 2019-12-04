Yakutiye Anadolu Lisesi'nde anlamlı program

04.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:31

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin ortaklaşa düzenlediği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Yakutiye Anadolu Lisesinde düzenlenen program İşitme Engelli öğrencilerin işaret dili ile İstiklal marşı okuması ile başladı. Görme engelli öğrenci braille alfabesi ile Kuranı Kerim okudu. Erzurum Görme Engelliler ortaokulu müzik korosu muhteşem performansı renkli görüntülere sahne oldu. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Gökhan Seven öğrencilere Bilek Güreşini öğretip, öğrenciler ile müsabakalar düzenledi.



Programda ayrıca Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Yakutiye İşitme Engeliler Lisesi ve Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesinin açtığı görkemli sergi büyük beğeni topladı.



Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu programda yaptığı konuşmada," Bizler sevgiyle tüm engelleri aşacağız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, Erzurum, Türkiye ve dünyadaki tüm engelliler için hayırlara vesile olmasını dilerim. Milletçe engellilik konusu karşısında daha sorumlu, bilinçli ve duyarlı davranmak zorunda olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Engellilere saygı, onlara yaşama sevinci verir. Engelli insanlara saygı, insanlığa saygıdır. Engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğunu belirten Keleşoğlu, "Başarının anahtarı öncelikle inanmaktır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran, azim ve kararlılıklarıyla hepimize ilham kaynağı olan engelli kardeşlerimiz buna en güzel örnektir.3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlu olsun" diye konuştu.



Düzenlenen programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Yakutiye Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç, Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Yakutiye Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Balcı, Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Gökhan Seven, Erzurum Kent Konseyi Meclis Başkanı Burhanettin Yeşilyurt, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri, Engelli vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Program sergi açılışı ve hediye dağıtımı ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA