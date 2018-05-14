Yakutistan Yemeklerini Hiç Tattınız Mı?
Mutfak Dostları Derneği'nin yemeğinde Yakutistan nehirlerinde yakalanan balıkların, tay ve geyik etlerinin de bulunduğu mönüyü deneyimlerken ülkenin önemli sanatçılarından Albina Degtiareva'nın ağız kopuzu (komuz) gösterisini ilgiyle izledik.
Mutfak Dostları Derneği'nin yemeğinde Yakutistan nehirlerinde yakalanan balıkların, tay ve geyik etlerinin de bulunduğu mönüyü deneyimlerken ülkenin önemli sanatçılarından Albina Degtiareva'nın ağız kopuzu (komuz) gösterisini ilgiyle izledik…
Kaynak: Dunya.com