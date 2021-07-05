Yakuplu Kent Ormanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi
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Yakuplu Kent Ormanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi

Yakuplu Kent Ormanı'nda bir dizi etkinlik düzenledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Doğayla iç içe bir sosyal donatı alanı olarak Beylikdüzü'ne kazandırılan ormanda, çocuklar için masal atölyesinin yanı sıra Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nın cep sahnede verdiği konserlerle 7'den 70'e herkes doyasıya eğlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 dönümlük alanda hayata geçirilen ve geçtiğimiz ay açılışı yapılan Yakuplu Kent Ormanı, İstanbul'un önemli buluşma noktalarından biri haline geldi. Ahşap malzemelerle yapılan çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, fitness aletleri, piknik alanları, 300 kişilik amfi tiyatrosu ve donanımlı bir sosyal tesisi bulunan ormana vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen yasakların genişletilmesiyle beraber Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını Yakuplu Kent Ormanı'nda bir araya getirdi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar için masal atölyesinin yanı sıra cep sahnede Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nın genç yeteneklerinin konserleri gerçekleşti. Etkinlikler kapsamında ayrıca 7'den 70'e tüm vatandaşların kitaba ulaşabilmesi için yola çıkan Beylikdüzü Gezici Hizmet Otobüsleri'nden Gezici Kütüphane de hizmet verdi.

"Beylikdüzümüze yepyeni bir yaşam alanı kazandırdık"

Vatandaşları açık alan etkinliklerinde bir araya getirmeye devam edeceklerini belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Beylikdüzü için kurduğumuz hayallerin en kıymetlilerinden bir tanesi olan Yakuplu Kent Ormanı'nı halkımızın kullanımına açarak hem Yakuplu mahallemize hem de Beylikdüzümüze yepyeni bir yaşam alanı kazandırdık.Salgınla mücadele kapsamında getirilen yasakların genişletilmesiyle beraber ilk pazar gününü de vatandaşlarımızla burada paylaşmak istedik. Düzenlediğimiz çeşitli etkinliklere her yaştan vatandaşımızın ilgisi muhteşemdi. Bu projeyi mümkün kıldıkları ve iş birlikleri için bir kez daha Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Beylikdüzü'nü yaşayan, nefes alan ve İstanbul'a nefes aldıran bir kent haline getirmek için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler

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