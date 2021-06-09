Yakuplu Kent Ormanı açıldı
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Yakuplu Kent Ormanı açıldı

Yakuplu Kent Ormanı açıldı
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

Beyliküzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenerek "Yakuplu Kent Ormanı" olarak hizmete açıldı.

Beyliküzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenerek "Yakuplu Kent Ormanı" olarak hizmete açıldı.

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışı yapılan alanda yer alan birçok meşe ağacının yoğun yapılaşma ve drenaj sorunları sebebiyle yok olduğunu belirterek, alana yüzlerce ağaç diktiklerini söyledi.

Yeşille ilgili yatırımlarına güçlü bir şekilde devam ettiklerini anlatan İmamoğlu, "Milyonlarca metrekareyi bu kente kazandıracağız. Yine hem Beylikdüzü'nde hem Esenyurt'ta bu tür alanları geliştirmek, daha yaşanabilir hale getirmek ve geleceği emanet etmek adına da çalıştığımız gibi, bütün İstanbul'da, en doğusundan en batısına çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri kurdele keserek açılışı yaptı.

Açılış törenine, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, davetliler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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