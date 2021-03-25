Anadolu Efes-Panathinaikos maçının ardından
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Anadolu Efes-Panathinaikos maçının ardından

Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor
Anadolu Efes-Panathinaikos maçının ardından

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 85-65 yenen Anadolu Efes'te yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, savunmada iyi oynayarak maçı kazandıklarını söyledi.

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Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 85-65 yenen Anadolu Efes'te yardımcı antrenör Yakup Sekizkök, savunmada iyi oynayarak maçı kazandıklarını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Sekizkök, oyuncularının deplasman temposundan dolayı biraz yorgun olduğunu aktardı.

Sekizkök, oyuna sonradan dahil olan oyuncularının iyi skor desteği verdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Maç beklediğimiz gibi başladı. Maçın başında farkı 10 sayıya çıkardık. Savunmada da iyiydik. Takımımız deplasman temposundan dolayı biraz yorgundu. Bu galibiyetten sonra istediğimiz tempoya döneceğiz. Daha çok antrenman yapma fırsatı bulacağız. Rakibimiz topu iyi çeviren, geçiş hücumlarıyla iyi işler yapan bir ekipti. Bu akşam buna iyi hazırlanmıştık."

Kattash: "Maçın tamamında iyi performans gösteremedik"

Panathinaikos Başantrenörü Oded Kattash, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirdi.

"Anadolu Efes gibi iyi bir takımla oynadığınızda, oyunun iki yönünde de iyi olmalısınız." açıklamasında bulunan Kattash, "Maçın tamamında iyi performans gösteremedik. Bazı bölümlerde savunmada iyiydik. Anadolu Efes'i yavaşlattık. Faul atışlarında kötüydük. Bu şekilde Anadolu Efes gibi kaliteli bir takımı yenmek kolay olmuyor. Maça çıkarken rakibimiz yavaşlatmak istedik. Amacımız buydu. Maçın genelinde bunu başaramadık. Rakibimizi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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