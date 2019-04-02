Yakup Otgöz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Muğla Seydikemer belediye başkan adayı olan Yakup Otgöz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Muğla Seydikemer ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Yakup Otgöz isimli AK Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde AK Parti Muğla Seydikemer adayı Yakup Otgöz kimdir? AK Parti Muğla Seydikemer adayı Yakup Otgöz yüzde kaç oy aldı?

Yakup Otgöz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Muğla Seydikemer belediye başkan adayı olarak gösterilen Yakup Otgöz Seydikemer ilçesinde % 50,75 oranında oy almıştır. Seydikemer ilçesinde % 50,75 oranında oy olan Yakup Otgöz adlı AK Parti adayı toplamda 21.303 adet oy sayısına ulaştı.

Yakup Otgöz Kimdir?

1957 Karadere'de doğan Yakup Otgöz, ilkokulu Karadere'de, ortaokulu Muğla Merkez Ortaokulu'nda, liseyi ise Muğla Turgut Reis Lisesi'nde tamamladı.1980 yılında Burdur Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Yakup Otgöz, 1980-1983 yılları arası Siirt ve Erzurum'da ilkokul öğretmenliği yaptı. 1983-1989 yılları arasında ticarete atılan Yakup Otgöz 1998 yılına kadar muhtarlık yaptı.

Yakup Otgöz, 1999 seçimlerine belde olarak giren Karadere' belediye başkanı seçildi. 2'si muhtarlık 3'ü de belediye başkanlığı olmak üzere üst üste 5 kez seçim kazanan Yakup Otgöz, 2014 yılında yeni ilçe Seydikemer'in kurucu belediye başkanı seçildi. Başkan Yakup Otgöz evli ve iki çocuk babası.

Muğla Seydikemer ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.