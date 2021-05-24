Yakup Acar Çevre Yolunda çalışmalar devam ediyor

Yalova Belediyesi ekipleri, Çevre Yolunda (Yakup Acar Caddesi) çalışmalarına fasılasız devam ediyor.

Yalova Belediyesi ekipleri, Çevre Yolunda (Yakup Acar Caddesi) çalışmalarına fasılasız devam ediyor.

Yalova trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan ve Yalova Belediyesi ekiplerince yapılan Çevre Yolundaki çalışmalarda parke taşların sökümüne başlandı. İlk olarak güzergah üzerinde orta refüjde bulunan ağaçlar sökülerek başka yere nakledilmişti. Ortadaki refüj kaldırılarak yol daha geniş bir hale getirilirken, Yalova Belediyesi ekiplerince altyapı çalışmaları ise kısa sürede geçtiğimiz günler içinde tamamlanmıştı. Kısa sürede tamamlanan bu çalışmaların ardından, Çevre Yolunda bulunan parke taşların sökümüne geçildi. Söküm işlemlerinin bitmesinin ardından yola asfalt döküm işlemi gerçekleştirilecek. Bütün bu çalışmaların ardından Çevre Yolu daha modern ve kullanışlı bir hale gelecek. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı